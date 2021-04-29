Свыше 1,6 млрд рублей получила Нижегородская область из федерального бюджета

Безвозмездные поступления из федерального бюджета в Нижегородскую область увеличены на 1,62 миллиарда рублей. Сегодня, 29 апреля, депутаты Заксобрания региона внесли изменения в закон "Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов". Документ, внесённый губернатором, принят в двух чтениях.
В результате 1 миллиард 461,5 миллиона рублей направят на обеспечение дорожной деятельности в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", 28,7 миллиона рублей – на строительство перехватывающей парковки для туристского транспорта в Дивееве, 13,8 миллиона рублей – на софинансирование капитальных вложений в рамках развития транспортной инфраструктуры на сельских территориях. А также 64,6 миллиона рублей уйдут на приобретение лекарств для лечения коронавирусных пациентов, лечащихся амбулаторно, другие 6,3 миллиона – на развитие паллиативной медпомощи.
– Примерно половина от 1,4 миллиарда пойдёт на достройку развязки в Ольгине, которую мы сдадим досрочно в этом году. Этот проект очень важен для жителей региона и получил поддержку на федеральном уровне, – отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
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