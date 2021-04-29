Уличную звуковую рекламу с громкоговорителями запретят в Нижегородской области

Уличную звуковую рекламу с использованием громкоговорителей вблизи зданий запретят в Нижегородской области. Такое решение приняли депутаты Законодательного Собрания региона на сегодняшнем заседании, 29 апреля. Поправки будут внесены в ФЗ "О рекламе".

Пресс-служба ведомства сообщает, что в соответствии с новым документом будет запрещено распространение звуковой рекламы с использованием звукотехнических средств, если они применяются вне помещений или же расположены на стенах или крышах зданий.

— Наверное, каждый сталкивался с шумной уличной рекламой. Когда торговые сети проводят какую-то акцию, то нанимают людей с громкоговорителями, чтобы о распродажах узнали как можно больше покупателей. Но такая реклама мешает гражданам, создаёт напряжённую обстановку для жителей, под окнами которых проходят эти акции, — заметил глава Заксобрания региона Евгений Люлин. — К нам поступало много жалоб на эту тему, поэтому комитет Законодательного Собрания по вопросам градостроительной деятельности, ЖКХ и ТЭК подготовил предложение о запрете на использование громкоговорящих источников на улицах вблизи зданий, сооружений, которое поддержали депутаты. Инициатива будет направлена в Государственную Думу для дальнейшего рассмотрения.

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