Фонтан на площади Минина и Пожарского включат 30 апреля 2021 года. Фото: пресс-служба Нижегородского водоканала

Главный фонтан Нижнего Новгорода – тот, что находится в Малом сквере на площади Минина и Пожарского – запустят в пятницу, 30 апреля 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородского водоканала.

Запуск фонтана станет для нижегородцев настоящим праздником – горожане и гости города смогут послушать известные композиции в исполнении музыкальной группы, а также принять участие в фотосессии.

- Запуск фонтана на площади Минина уже давно стал для Нижнего Новгорода одной из хороших, добрых традиций. Каждый раз открытию предшествует серьезная работа по расконсервации фонтана, ревизии оборудования и пуско-наладочным работам, - отметили в пресс-службе Нижегородского водоканала.

Торжественное включение фонтана назначено на 13:30. Фонтан на площади Минина и Пожарского будет работать до наступления первых морозов.