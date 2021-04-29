Движение ограничат на местном проезде улицы Светлоярской в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде на местном проезде ул. Светлоярской временно ограничат движение транспорта. Фото: городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Движение транспорта будет временно перекрыто по местному проезду улицы Светлоярская. Участок дороги перекроют с 01:00 1 мая до 23:30 10 мая. Об этом сообщает городской департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Проезд автомобилей будет запрещён от дома №2 по улице Светлоярской до пересечения с улицей Светлоярская. Ограничение связано с ремонтно-восстановительными работами.

В обе стороны объездной путь организован по улице Коперника, Юбилейному бульвару, улице Коммуны с выездом на улицы Торфяную, Светлоярскую. Также можно воспользовать более длинной дороги объехать ремонтный участок через улицу Федосеенко, либо по улице Коминтерна, Союзному переулку и улицам Героя Сутырина, Старая Канава, Баренца.

Кстати, на улице Станиславского запретят парковку от дома №19 до улицы Мокроусова.

Нижегородских водителей просят с пониманием относиться к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут. Также автомобилистов просят быть внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.

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