Тридцать дежурных групп будет организовано в детсадах Нижнего Новгорода 4-7 мая

Тридцать дежурных групп будет работать в детсадах Нижнего Новгорода 4-7 мая. Фото: Мария ЛЕНЦ

Тридцать дежурных групп в детских садах Нижнего Новгорода будут работать в период с 4 по 7 мая в Нижнем Новгороде. Об этом "Комсомолке" сообщили в департаменте образования горадминистрации.

В частности, группы будут открыты в Нижегородском, Советском, Приокском, Ленинском, Канавинском, Автозаводском и Сормовском районах - всего в 18 дошкольных учреждениях.

«Если у родителей есть необходимость определить ребенка в детский сад, он может обратиться к руководителю дошкольного учреждения», - пояснили в департаменте.

Школы Нижнего Новгорода не будут работать в период с 1 по 10 мая.

Напомним, президент объявил нерабочими дни с 1 по 10 мая. Однако в тексте указа говорится о том, что органы власти и организации сами вправе определять численность сотрудников, которые будут обеспечивать рабочий процесс на этот период. В связи с этим у многих нижегородцев с 4 по 7 мая обычные рабочие дни.