346 автобусных остановок обновят в Нижегородской области в 2021 году

Главное управление автомобильных дорог региона объявило конкурсные процедуры по выбору подрядчиков. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

До 30 сентября 2021 года на дорогах Нижегородской области заменят 346 автобусных остановок. Работы проведут в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Об этом сообщает ГКУ НО «Главное управление автомобильных дорог».

В настоящее время организованы конкурсные процедуры по выбору подрядчика. Контракт предусматривает восстановление посадочных площадок, замену автопавильонов на стеклянные и железобетонные.

Также в регионе обновят 59 пешеходных переходов к 30 ноября текущего года. А в срок до 30 сентября более чем на 50 участках автодорог установят новые линии наружного освещения. Цена контракта составляет 237,18 миллионов рублей, финансирование поступит из областного бюджета.

На тех дорогах, которые не вошли в план ремонта в этом году, будет нанесена горизонтальная дорожная разметка, как краской, так и термопластиком.

Кстати, всего на повышение безопасности дорог в Нижегородской области в 2021 году направлено 774,4 миллиона рублей.

Напомним, что национальный проект «Безопасные качественные дороги» разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина.

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