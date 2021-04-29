В 24 районах Нижегородской области не найдено новых случаев заражения

По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, стало известно, что за минувшие сутки не было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 24 муниципалитетах.
Отметим, что общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 113 796 человек. В частности, в самом Нижнем Новгороде проживают 49 671 зараженный, а остальные 64 125 человек – распределены по районам и городским округам региона.
Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (9 290 человек) и на Бору (5 668 человек). Следом идёт Павловский (2 971 человек) и Балахнинский (2 885 человек) районы.
Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе (114 человек) и Спасском районе (160 человек).
Данные по районам Нижнего Новгорода:
Автозаводский – 12 142
Ленинский – 7 576
Советский – 6 989
Московский – 5 264
Канавинский – 5 154
Сормовский – 5 123
Приокский – 3 824
Нижегородский – 3 599
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