Нижегородский хоккеист Алексей Потапов стал двукратным обладателем Кубка Гагарина

В среду, 28 апреля, в Балашихе завершился 13-й сезон Континентальной хоккейной лиги. В шестом матче финала плей-офф за Кубок Гагарина встретились хоккейный клуб "Авангард" из Омска и "ЦСКА" из Москвы.

Победу одержал "Авангард", встреча закончилась со счётом 1:0. Таким образом, в финальной серии омский клуб, за который играл нижегородец Алексей Потапов, одолел москвичей со счетом 4:2.

Нижегородский хоккеист Алексей Потапов уже во второй раз становится обладателем Кубка Гагарина, подобный трофей 32-летний спортсмен уже получал в 2018 году, когда играл в составе казанского «Ак Барса».

Отметим, что воспитанник хоккейного клуба "Торпедо" Алексей Потапов набрал 9 очков за 52 игры в рамках регулярного чемпионата, а в серии плей-офф за 18 матчей он получил 2 очка. Нижегородец также отличился двумя голевыми передачами.

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