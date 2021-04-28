Мост через Зеленский съезд передадут в собственность Нижегородской области для капремонта

Пешеходный мост через Зеленский съезд будет передан в безвозмездное пользование Управлению делами правительства Нижегородской области – соответствующее решение было принято в ходе заседания городской думы Нижнего Новгорода 28 апреля 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба гордумы.

Планируется, что сооружение должно быть отремонтировано к 800-летию Нижнего Новгорода.

Кроме того, в перечень имущества, которое городская администрация вправе передавать в аренду без проведения конкурса, включены помещения на первом этаже дома №28 по улице Школьной в Автозаводском районе.

- С просьбой передать их в аренду к городу обратился центр дополнительного образования «Дворянское гнездо», - уточнили в пресс-службе гордумы.