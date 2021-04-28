В Нижнем Новгороде увековечат память Евгения Бушмина и Александра Скворцова

В Нижнем Новгороде будет увековечена память двух выдающихся нижегородцев: легендарного хоккеиста Александра Скворцова и государственного деятеля Евгения Бушмина. Об этом стало известно в ходе заседания городской думы Нижнего Новгорода в среду, 28 апреля 2021 года.

Так, согласно информации, горельеф в память Олимпийского чемпиона, трехкратного чемпиона мира, обладателя Кубка Канады, Заслуженного мастера спорта СССР Александра Скворцова будет установлен на фасаде дома №12 по улице Семашко. А мемориальная доска, посвященная заместителю председателя Совета Федерации ФС РФ Евгению Бушмину, будет установлена на фасаде здания Института экономики и предпринимательства ННГУ имени Лобачевского на проспекте Ленина. Инициаторами установки мемориальной доски в память о Евгении Бушмине стали сенаторы РФ.