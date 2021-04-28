Поликлиники Нижнего Новгорода продолжат работу в майские праздники 2021 года

Поликлиники Нижнего Новгорода не будут приостанавливать свою работу на период десятидневных майских праздников. Кроме того, будет продолжаться вакцинация нижегородцев от COVID-19. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

— Мы не стали регламентировать конкретные даты работы медицинских организаций. В приказе регионального Минздрава обозначены те задачи, которые мы должны выполнить по вакцинации, непрерывной маршрутизации, контролю и снижению летальности в предстоящие праздничные и нерабочие дни. Свой график работы медорганизации будут выстраивать, исходя из этих задач, — пояснил замгубернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

Он также добавил, что график работы той или иной поликлиники следует проверять на официальном сайте медучреждения. Руководящий состав нижегородского Минздрава будет дежурить круглосуточно. Аналогичные дежурства организуют во всех медорганизациях региона.

— Мы планируем выезжать в медицинские организации для внеплановых проверок. Прошу выстроить работу больниц и поликлиник, не надо устраивать "потёмкинских деревень", не должно быть показной загрузки и такого же массового исхода пациентов в один день, — подчеркнул министр.

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