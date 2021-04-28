Земельные участки под берегоукрепительными сооружениями на Оке передадут в собственность области

Земельные участки под берегоукрепительными сооружениями правого берега Оки передадут в областную собственность – соответствующее решение было принято городской думой Нижнего Новгорода во время заседания 28 апреля 2021 года.

Согласно информации, общая площадь двух земельных участков составляет 132 906 квадратных метров. Земельные участки войдут в концессионное соглашение на реконструкцию набережных.

Напомним, ранее гидротехнические сооружения, расположенные в районе Черниговской улицы и на участке от Канавинского до Молитовского моста, были переданы в государственную собственность Нижегородской области с целью заключения концессионного соглашения о финансировании, реконструкции и последующей эксплуатации берегоукрепительных сооружений. Срок действия соглашения составляет 10 лет.