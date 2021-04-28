Юлия Абызова возглавит контрольно-счётную палату Нижнего Новгорода сроком на пять лет. Решение о её назначении на должность председателя контрольно-счётной палаты приняли депутаты Гордумы на сегодняшнем заседании, 28 апреля 2021 года.

В пресс-службе ведомства отметили, что в соответствии с разделом 5 Положения о контрольно-счётной палате кандидатура её председателя избирается по итогам тайного голосования, которое проводят по установленному Гордумой регламенту.

Результаты такого голосования оказались следующими: кандидатуру Юлии Абызовой поддержал 31 депутат, присутствующий на заседании. Теперь она будет возглавлять контрольно-счётную палату Нижнего Новгорода ближайшие пять лет.

В Гордуме также напомнили, что Ирина Семашко, занимавшая эту должность с 2017 года до марта 2021-го, покинула её по собственному желанию. После чего три кандидата проходили собеседование на место председателя контрольно-счётной палаты. Кандидатуру Юлии Абызовой рекомендовали в постоянных комиссиях Гордумы по бюджетной, финансовой и налоговой политике и по местному самоуправлению.

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