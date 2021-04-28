58 корпусов профилактория построят в Зелёном городе в Нижнем Новгороде

В нижегородском посёлке Зелёный город построят профилакторий на 58 корпусов: 13 двухэтажных корпусов и 45 одноэтажных. Для этого потребуется снести множество ветхих построек. О планах по планировке и межеванию территории сообщили в Gipernn.ru со ссылкой на документацию нижегородской мэрии.

Помимо корпусов, территория профилактория включит в себя здание администрации, спортивный зал лечебной физкультуры и столовую. Заказчик проекта — ООО "Лесное".

Сейчас будущую территорию профилактория площадью в 8,6 гектара занимают одно- или двухэтажные многоквартирные дома с садами, огородами и деревянными сараями. Отмечено, что асфальтированных дорог там нет.

Кроме возведения новых корпусов, проект предусматривает капитальный ремонт многоквартирных жилых домов: одного трёхэтажного, двух двухэтажных и трёх одноэтажных. Вместе с ними планируется не сносить одно из нежилых строений.

Особенно важно, что проект предусматривает сохранение зелёных насаждений территории.

Добавим, что разрешение на подготовку проекта планировки ООО "Лесное" получило ещё восемь лет назад.

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