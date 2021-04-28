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Общество28 апреля 2021 14:53

Тысяча человек получит Памятный знак "800 лет городу Нижнему Новгороду"

Памятный знак учредила городская Дума
Дарья ЯЗЕВАДарья ЯЗЕВА
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Тысяча человек получит Памятный знак "800 лет городу Нижнему Новгороду". ФОТО: Гордума Нижнего Новгорода

Тысяча человек получит Памятный знак "800 лет городу Нижнему Новгороду". ФОТО: Гордума Нижнего Новгорода

Тысяча человек получит Памятный знак "800 лет городу Нижнему Новгороду" в качестве поощрения за разного рода заслуги. Памятный знак решила учредить Гордума Нижнего Новгорода на заседании, прошедшем сегодня, 28 апреля. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно положению, 100 граждан из тысячи представит к поощрению председатель городской Думы. 900 – представит глава Нижнего Новгорода, из которых 100 – лично, а 800 – по предложениям администраций районов города (то есть допускается по 100 кандидатов от каждого района).

Комиссию по отбору кандидатур для поощрения памятным знаком сформируют в Гордуме, администрации города и в администрациях районов Нижнего Новгорода.

Окончательное решение по выбору кандидатов на поощрение в июле этого года примет городская Дума. Вручать памятные знаки будут в торжественной обстановке во время празднования 800-го юбилея со дня основания Нижнего Новгорода.

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