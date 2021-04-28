Число выявленных взяток возросло на 25,8% в I квартале 2021 года в Нижегородской области

За прошедшие три месяца 2021 года правоохранители выявили на 25,8% большее число взяток в Нижегородской области, чем в предыдущем году. Более того, фактов получения взяток стало больше на 45%. Средняя сумма незаконных вознаграждений в регионе превысила 350 тысяч рублей, а по фактам дачи взятки – 3,1 миллиона рублей. Средний размер мелкой взятки составил 2,3 тысячи рублей. Данные на этот счёт озвучили в нижегородской областной прокуратуре.

За I квартал 2021 года в регионе выявили 180 преступлений коррупционной направленности. В ведомстве также отметили, что удельный вес преступлений этой категории в общей структуре преступности не превышает 1,7 %.

Взятки составляют 65% коррупционного сегмента или же 117 преступлений. Из них 29 случаев – это получение взятки, 13 – дача взятки, 32 – посредничество во взяточничестве и 43 – это мелкое взяточничество.

В течение трёх месяцев 2021 года в суд направили 83 дела об уголовных преступлениях, связанных с коррупцией. Они возбуждены в отношении 61 лица. А по фактам взяточничества – 52 дела в отношении 41 лица.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!