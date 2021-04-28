Православный детский сад планируют открыть в Кстове

Православный детский сад планируют открыть в городе Кстово. Об этом сообщили в Нижегородской епархии.

Согласно информации, инициатива создания такого учреждения принадлежала местным властям. Накануне это намерение обсудили в Нижнем Новгороде митрополит Георгий и глава МСУ Кстовского района Андрей Чертков. В мероприятии также приняла участие директор первого нижегородского православного детского садика Ольга Тюхова.

Пока какой-либо конкретики, в том числе по срокам, не сообщается.

Первый православный детский сад открылся в Нижнем Новгороде в августе 2020 года. Он находится в микрорайоне Щербинки-1. Сейчас идет строительство еще одного подобного учреждения – на улице Шаляпина в Московском районе.