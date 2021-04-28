Опасных жуков нашли в рисе в Нижегородской области

В Нижегородской области в рисовой крупе обнаружили опасных вредителей. Об этом сообщает ФГБУ «Нижегородский референтный центр Россельхознадзора».

Согласно информации, исследование проводилось в рамках платных услуг. В результате специалисты выявили в исследуемом образце рисового долгоносика – жуков, которые являются вредителями хлебных запасов и круп.

Рисовый долгоносик питается всеми видами зерновых. Это небольшие насекомые с коричневой или буровато-черной окраской, способны летать.

«Причиной появления вредителя в крупе может являться нарушение технологии при выработке крупы и несоблюдение условий при хранении и реализации», - пояснили в Россельхознадзоре.