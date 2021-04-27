Серию общественных обсуждений по развитию Нижнего Новгорода запустят 28 апреля

В Нижнем Новгороде пройдёт серия общественных обсуждений важных городских тем, которую проведёт "Центр 800" накануне празднования 800-летия города. Среди этих тем: развитие местных индустрий, культура и туризм, благоустройство и городская среда. Запланировано, что публичные дискуссии будут идти регулярно в открытом режиме по регистрации, а онлайн-трансляция будет проходить в группе "Нижний 800" ВКонтакте. Об этом сообщили в нижегородском региональном правительстве.

Первый "Публичный диалог" на тему "Новые общественные пространства: зачем они нужны и как меняют город?" состоится 28 апреля в 19:00 в "Арсенале". В нём примут участие руководитель Института развития городской среды Дарья Шорина, депутат Заксобрания Нижегородской области Юрий Лебедев, гид по Нижнему Новгороду, градозащитник, публицист Сергей Сипатов и другие спикеры.

— Мы запускаем общественные обсуждения, чтобы эксперты, как нижегородские, так и федеральные, а также специалисты из местных сообществ смогли донести свою точку зрения и были услышаны. Только в совместном открытом обсуждении мы сможем найти верные направления для развития Нижнего Новгорода, — сказал зампредседателя правительства, министр культуры Нижегородской области Олег Беркович.

Также стоит отметить, что эксперты обсудят, как минимизировать неудобства для горожан, связанные с масштабным благоустройством к юбилейным торжествам, и как выгодно использовать новые общественные территории в будущем, сделав их точками притяжения.

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