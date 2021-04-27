Коллекцию одежды с нижегородскими принтами увидел весь мир

Дизайнеры работали над коллекцией полгода. Фото: Из архива Ольги Парле

Нижегородский дизайнер Ольга Парле представила свою коллекцию «Нижний. Собрание сочинений» на модном показе Mercedes-Benz Fashion Week. Мероприятие транслировалось на весь мир 24 апреля. Об этом сообщает сайт Pravda-nn.ru.

- Я давно хотела создать коллекцию, посвященную Нижнему Новгороду. Уже работала с мотивами нижегородскими. Хотелось, чтобы это было масштабно сделано и в определенной системе, - рассказала Ольга Парле.

Над коллекцией одежды, состоящей из трёх различных блоков, дизайнер трудилась полгода. Первая часть коллекции выполнена из хлопка, а в виде принта выбраны одни из значимых мест Нижнего Новгорода, среди которых ярмарка, стадион, Александро-Невский кафедральный собор.

Второй блок коллекции выполнен в стиле спорт-шик, который представлен платьями и рубашками с ручной росписью в виде кремля, набережной или, например, Чкаловской лестницы.

- Дополнены эти платья куртками и ветровками из полотен ручного ремизного ткачества шахунской фабрики «Тканые узоры». Полотна созданы из хлопка и льна – это натуральные ткани, переплетения невероятной красоты и сложности, - подчеркнула дизайнер.

Третья часть коллекции состоит из вечерних платьев, на которых изображена деревянная нижегородская архитектура.

- Я хитренько назвала коллекцию «Собрание сочинений», потому что полностью рассказать даже в 25 моделях о том, как я воспринимаю и чувствую Нижний, невозможно, - подытожила Ольга Парле. - Поэтому «Собрание сочинений» будет продолжено. И привязка к юбилею не обязательна - я всегда люблю свой город, не только тогда, когда у него День Рождения.

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