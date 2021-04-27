20 новых автобусов закупят для Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде в этом году планируется закупить 20 новых автобусов. Все они будут закуплены в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Часть из них будет направлена на автобусный маршрут № 40. Об этом «Комсомолке» сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.

Также в этом году планируется обновление инфраструктуры для развития трамвайного и троллейбусного движения в Нижегородской области.

- Необходимый перечень мероприятий по модернизации городского электротранспорта будет определен по итогам технической экспертизы, - рассказали в региональном министерстве транспорта. - Приобретение нового подвижного состава целесообразно проводить после обновления соответствующей инфраструктуры, чтобы увеличить срок службы новых трамваев и троллейбусов. В первую очередь, это сделано для уменьшения вибраций при движении трамвайных вагонов по рельсам и уменьшения колебаний напряжения контактной сети.