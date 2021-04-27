Пожар произошел в Блиновском пассаже в Нижнем Новгороде 27 апреля

Рано утром во вторник, 27 апреля, в Нижнем Новгороде загорелось здание Блиновского пассажа. Об этом сообщает пресс-службе ГУ МЧС России по Нижегородской области.

В 04:40 утра в доме №24 по улице Рождественской произошло короткое замыкание электропроводки, что впоследствии привело к возгоранию на площади два квадратных метра.

Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно выехали на место. Примерно в 04:52 специалистам удалось локализовать возгорание, а в 05:10 огонь был полностью потушен.

К счастью, в результате пожара никто не погиб и не пострадал

- Силами пожарных было эвакуировано 12 человек, среди них трое детей, - добавили в ведомстве.

Для ликвидации последствий пожара привлекались 32 сотрудника МЧС и 8 единиц техники.

Сейчас эксперты выясняют, что стало причиной пожара, а спасатели призывают граждан быть внимательными и осторожными при обращении с огнем, а также соблюдать правила пожарной безопасности.

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