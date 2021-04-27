Реставрация бывшей фабрики «Маяк» в Нижнем Новгороде завершится в августе 2021 года

Специалисты приступили к монтажу фасадной плитки. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Здание бывшей фабрики «Маяк» реставрируют в Нижнем Новгороде за 42,8 миллиона рублей. Все ремонтные работы планируют завершить в августе текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В настоящее время 12 специалистов занимаются монтажом плитки на центральном фасаде промышленного корпуса. Они работают над укреплением стен здания и восстановлением утраченных элементов.

Количество дефектной плитки составляет примерно 20-25% от всей площади фасада. К слову, те элементы, которые будет невозможно восстановить, заменят на новые, не отличающейся от исторической по составу, цвету и размеру.

Согласно графику, уже проведена вычинка кирпича и обработка поверхности специальным защитным слоем. Совсем скоро рабочие приступят к усилению металлических балок.

Подрядчик также занят реставрацией металлических фиал, которые венчают колонны.

Напомним, что в перспективе бывшая фабрика должна стать культурно-технологическим кластером, который объединит искусство, медиа, дизайн, науку и IT-технологии.

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