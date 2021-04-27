Частный дом загорелся в Ольгино этим утром

Серьезный пожар вспыхнул этим утром, 27 апреля, в частном жилом доме в посёлке Ольгино. О возгорании стало известно в девять утра. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.

Пожарно-спасательные подразделения сразу выехали на место, где горел дом с габаритными размерами 10 на 10 метров. Сначала спасатели установили повышенный ранг пожара № 2, но уже по прибытии ранг пожара был снижен до №1-БИС.

В 09:37 специалистам удалось ликвидировать открытое горение.

- Погибших и пострадавших нет, - отмечают в ведомстве. - Люди эвакуировались самостоятельно ещё до приезда пожарных.

Для ликвидации последствий пожара привлекались 32 сотрудника МЧС и 8 единиц техники.

Сейчас устанавливается точная причина пожара.

ГУ МЧС России по Нижегородской области напоминает нижегородцам быть внимательными и осторожными при обращении с огнем, а также соблюдать правила пожарной безопасности.

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