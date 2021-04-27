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Общество27 апреля 2021 9:31

В шести районах Нижнего Новгорода отключили свет 27 апреля

Причиной отключения стали плановые ремонтные работы
Кристина БЕРБАСОВАКристина БЕРБАСОВА
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Сегодня, 27 апреля, сразу шесть районов Нижнего Новгорода затронуло частичное отключение света. Причиной всех отключений послужили плановые работы на системах жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщает единая дежурно-диспетчерская служба города.

Кратковременное отключение света произойдет в Автозаводском районе. С 10:00 до 12:00 без электроэнергии останутся жители дома №42 на улице Пермякова.

Также без света до 17:00 уже остались в Сормовском районе на улице Культуры (№9, 7/1, 7/2, 11/1, 11/2, 15).

В Московском районе до 19:00 без света останутся жители домов по улице Красных Зорь (№192-204, 194), Карпинского (№13а, 15-41, 30-50), Линдовская (№79, 81, 87, 89, 91, 95). Также до 17:00 без света придется посидеть жителям на улице Рябцева (№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 и детский сад № 318). Отключение электроэнергии до 16:00 затронуло и тех, кто проживает в домах на Московском шоссе (№183, 185, 197, 199, 201, 203).

Отключения света также уже произошло в Канавинском районе. Здесь до 18:00 обесточили дома на улицах Горочная (№ 1-37, 22), Пархоменко (№ 1/27-22, 23-33), Ухтумского (№ 38-54, 41-49, 51, 53), Лазо (№ 1-11, 13, 14), Сигнальная (№ 1-14, 16) и Декабристов (№ 30-36, 29/1, 29/2, 27/1).

В Приокском районе без света с 09:00 до 16:00 остались жители улиц Кемеровская (№ 18, 23), Петровского (№ 13а, 21) и переулка Кемеровский (№ 7).

В Нижегородском районе до 17:00 обесточат дома на улице Большая Печёрская (№ 7/20), Ульянова (№ 29, 33, 35, 32-38), Ветеринарная (№ 4), Добролюбова (№ 7, 5), Ильинская (№ 27, 29в, 33а, 29), Рождественская (№ 8-10в), Ильинская (№ 9), а также переулки Крутой (№ 6, 8, 10, 7, 9, 11б) и Вавилова (№ 8б, 8, 11).

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