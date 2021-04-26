Двоих экс-сотрудников ОКБМ в Нижнем Новгороде приговорили к 8 годам колонии

В Нижнем Новгороде провозглашен приговор в отношении должностных лиц АО «ОКБМ Африкантова». Экс-сотрудники предприятия признаны виновными в получения взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции.
Известно, что в период с 8 декабря 2016 года по 22 декабря 2018 года подсудимые использовали свои должностные обязанности и оказывали содействие в интересах некоего ООО за взятку в 5 200 000 миллионов рублей.
- Это послужило основанием к оплате договора предприятием в полном объеме, - подчеркнули в ведомстве.
Каждый из обвиняемых экс-сотрудников «ОКБМ Африкантова» оштрафован на 10,4 миллионов рублей и приговорен к 8 годам колонии строгого режима. Также оба подсудимых лишились права заниматься определённой деятельностью на 8 лет.
В настоящее время приговор в законную силу его действия ещё не вступил.
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