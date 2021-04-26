Городская Дума и администрация Советского района посадили в парке Пушкина саженцы кедров

Участники субботника убрали скопившийся за зиму в парке мусор, крупные ветки и старую листву с газонов, а также с детской площадки. Фото: городская дума Нижнего Новгорода

Городская Дума Нижнего Новгорода и администрация Советского района 24 апреля 2021 года в рамках общегородского субботника провели совместный субботник в парке Пушкина.

«Задачи намечены, работы определены. За работу!» - призвал участников субботника председатель городской Думы Олег Лавричев. В свою очередь глава Советского района Сергей Колотов поставил присутствующим задачу «собрать как можно больше мусора».

Участники субботника убрали скопившийся за зиму в парке мусор, крупные ветки и старую листву с газонов, а также с детской площадки. Всего было собрано около 100 мешков мусора.

Олег Лавричев и Сергей Колотов посадили на территории парка кедровую аллею. Саженцы для посадки предоставили АНО «Кедры России» и Благотворительный фонд поддержки населения «Лотос».