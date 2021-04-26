Отопительный сезон пока не планируют завершать в Нижнем Новгороде

В квартирах многих нижегородцев в последние недели стоит настоящая жара – при достаточно теплой погоде батареи продолжают работать, хотя и вполсилы. Однако об отключении отопления речь пока так и не идет – об этом «Комсомольской правде» - Нижний Новгород» рассказали в департаменте жилья и инженерной инфраструктуры городской администрации.

- По законам РФ, отопительный период можно завершать тогда, когда среднесуточная температура воздуха на улице держится на отметке +8 градусов и выше в течение пяти суток. А по состоянию на сегодняшний день, такой температурный фон на территории Нижнего Новгороде пока не достигнут, - отметили в департаменте.

В администрации Нижнего Новгорода отметили, что как только станут понятны сроки завершения отопительного сезона, информация об этом будет направлена всем теплоснабжающим организациям города.