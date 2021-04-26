Команды-победители хакатона Теплоэнерго продолжат работу по своим проектам. Фото: пресс-служба АО "Теплоэнерго"

Второй хакатон Теплоэнерго в Нижнем Новгороде, который состоялся в минувшие выходные, собрал в Нижегородском молодежном центре «Высота» 50 молодых IT-разработчиков Нижнего Новгорода.

В результате 36 часов мозгового штурма первое место за создание прототипа скоринг системы для ранжирования граждан – должников получила команда разработчиков «Кабинет географии». В создании прототипа системы по анализу эффективности использования транспорта в рамках хакатона преуспела команда «Jarvic». И лучший по мнению жюри прототип web-приложения для планирования и учета материальных ресурсов создала команда «Дымчатый леопард».

Специальный приз жюри «Лучшее креативное решение» получила команда «Pip install HSE» за свою разработку системы анализа эффективности работы транспорта.

Как отметила в своем выступлении министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ольга Петрова, решение реальных задач, которые предлагаются на хакатоне, дает начинающим специалистам неоценимый опыт и наглядно показывает молодежи, что Нижний Новгород дает большие возможности для реализации своего потенциала.

«Я очень благодарна Теплоэнерго за эту замечательную инициативу, которую мы начали в 2019 году. Хакатон – это та реальность, в которую окунутся после выпуска наши студенты вузов и техникумов. И чем раньше они увидят реальные задачи для применения своих сил, тем более вовлеченно они будут обучаться. Так что только вперед - поддерживать настоящее и создавать будущее!», - заявила Ольга Петрова.

Первый заместитель министра энергетики и ЖКХ Нижегородской области Владимир Беспалов подчеркнул, что такой формат взаимодействия коммунального предприятия и IT-разработчиков важен не только для сферы ЖКХ.

«Решения могут быть применены на только в отрасли ЖКХ, но и в транспортной логистике, и в городском хозяйстве, и в общем управлении любого предприятия, где есть соответствующие процессы. А эти ребята с горящими глазами и новыми идеями – отличный кадровый потенциал для нижегородских компаний», - отметил Владимир Беспалов.

Первый заместитель главы администрации города Нижнего Новгорода Илья Штокман также высоко оценил важность мероприятия: «Цифровая трансформация и вообще цифровизация – это один из приоритетов, которые обозначил глава города. Это то, что мы постоянно используем в ежедневной работе. Я считаю, что формат хакатона – это возможность для компании вырваться из рутинной жизни, увидеть другой, свежий взгляд на свои процессы. А для участников это возможность попробовать свои силы на реальной задаче».

Генеральный директор АО «Теплоэнерго» Илья Халтурин, подводя итоги второго хакатона, организованного предприятием, подчеркнул, что мероприятие важно и интересно для компании не только новыми идеями, которые в дальнейшем найдут свое воплощение, но и яркими перспективными молодыми кадрами.

«Вопросы нынешнего хакатона – это темы не только сегодняшнего, но и завтрашнего дня. Мы увидели свежие идеи, свежие мысли, а самое главное – очень глубокую проработку обсуждаемых вопросов. Самое главное – идеи, которые предлагают ребята, жизнеспособны, реализуемы, применимы на практике. Компания продолжит взаимодействие с их разработчиками, уже назначены встречи по проектам», - заявил Илья Халтурин, заметив, что самые активные участники могут в дальнейшем рассчитывать на предложение о работе в Теплоэнерго.

Он также сообщил, что итогом первого хакатона Теплоэнерго, который состоялся в 2019 году, стала реализация на предприятии сразу нескольких лучших идей, появившихся в процессе мозгового штурма. Более того, один из проектов первого хакатона Теплоэнерго в ближайшее время будет запущен на платформе администрации Нижнего Новгорода – это открытие ордеров земляных работ для всех ресурсоснабжающих организаций города. Разработка призвана упростить процедуру работы в этом направлении.

Участники хакатона отмечали, что соревнование, в котором некоторые из них участвовали во второй раз, стало увлекательным и очень полезным опытом. Такой мозговой штурм дал возможность не только попрактиковаться в решении реальных производственных задач, но и принести этим пользу.

Капитан одной из команд-победителей «Jarvic» Юлия Белик так оценила участие в мероприятии: «Я рада, что нам удалось разобраться с обозначенными проблемами и предложить свои решения. Мы работали с реальными данными и стремились упростить работу реальных людей. Нам очень хотелось сделать действительно полезный продукт и не ограничиваться рамками хакатона, а продолжить дальше развивать его».