Десять пляжей откроют летом 2021 года в Нижнем Новгороде

Летом 2021 года в Нижнем Новгороде откроют десять официальных пляжей. И.о. мэра города Дмитрий Сивохин подписал постановление "О создании условий для массового отдыха жителей городского округа города Нижнего Новгорода в летний период 2021 года". Об этом сообщили в NewsRoom24 со ссылкой на мэрию города.

Подготавливать пляжи будут до 22 мая: с них необходимо убрать мусор, провести водолазные работы в водоёмах, установить урны на самих пляжах, организовать подготовку спасательных постов и прочее.

Список официальных пляжей:

- озера Парка культуры и отдыха второй очереди на проспекте Молодёжный;

- Мещерское озеро (Мещерский бульвар);

- озеро Сортировочное (Берёзовая роща);

- озеро Больничное (Московское шоссе);

- озеро первой очереди на Щелоковском хуторе;

- озеро третьей очереди на Щелоковском хуторе.

- озеро Светлоярское (улица Гаугеля);

- озеро Светлоярское (улица Мокроусова);

- озеро Лунское (п. Копосово, за улицей Лунская);

- и озеро Пестичное (п. Дубравный).

У водных объектов организуют четыре зоны отдыха и занятий спортом:

- на берегу Оки на улице Фучика;

- на берегу Оки в затоне 25 лет Октября;

- на берегу Волги на набережной Гребного кагала;

- на озере второй очереди Щелоковского хутора.

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