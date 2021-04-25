Десять пляжей откроют летом 2021 года в Нижнем Новгороде

Летом 2021 года в Нижнем Новгороде откроют десять официальных пляжей. И.о. мэра города Дмитрий Сивохин подписал постановление "О создании условий для массового отдыха жителей городского округа города Нижнего Новгорода в летний период 2021 года". Об этом сообщили в NewsRoom24 со ссылкой на мэрию города.
Подготавливать пляжи будут до 22 мая: с них необходимо убрать мусор, провести водолазные работы в водоёмах, установить урны на самих пляжах, организовать подготовку спасательных постов и прочее.
Список официальных пляжей:
- озера Парка культуры и отдыха второй очереди на проспекте Молодёжный;
- Мещерское озеро (Мещерский бульвар);
- озеро Сортировочное (Берёзовая роща);
- озеро Больничное (Московское шоссе);
- озеро первой очереди на Щелоковском хуторе;
- озеро третьей очереди на Щелоковском хуторе.
- озеро Светлоярское (улица Гаугеля);
- озеро Светлоярское (улица Мокроусова);
- озеро Лунское (п. Копосово, за улицей Лунская);
- и озеро Пестичное (п. Дубравный).
У водных объектов организуют четыре зоны отдыха и занятий спортом:
- на берегу Оки на улице Фучика;
- на берегу Оки в затоне 25 лет Октября;
- на берегу Волги на набережной Гребного кагала;
- на озере второй очереди Щелоковского хутора.
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