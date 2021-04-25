Последствия ливня устраняют в Нижнем Новгороде 25 апреля Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

25 апреля в Нижнем Новгороде занимались устранением последствий прошедшего ливня. В Канавинском районе города коммунальные службы откачивали дождевую воду с улиц Кузбасская и Литвинова. Также в администрации Канавина сообщили, что вчера, 24 апреля, последствия ливня устраняли на улицах Горочной, Сигнальной, Полоцкой, Пархоменко.

– В дождливую погоду мы направляем все силы на откачку воды на проблемных участках, которые расположены в низинах. В первую очередь, коммунальщики откачивают воду на Комсомольском шоссе, так как там проходит большой транспортный поток, – уточнили в администрации района.

Прибордюрные полосы сегодня чистили на улицах Литвинова и Долгополова. Ограждения и бордюры мыли на Волжской набережной. Вместе с тем бордюры почистили на улицах Самаркандской, Бетанкура и Советской. На Волжской набережной, Совнаркомовской и Бетанкура очистили прибордюрные полосы и тротуары от пыли и грязи. А также с улиц Бетанкура, Сергея Акимова, Самаркандской, Комсомольского шоссе, площади Революции, придомовых территорий и общественных пространств убрали мусор.

Более 80 дорожных рабочих, 150 дворников и 20 единиц спецтехники привлекли к работе за прошедшие сутки.

– 24 апреля в районе привели в порядок 6 общественных пространств: природно-рекреационную зону у озера Больничного, территорию вокруг Мещерского озера, Волжскую набережную, сквер "Мать и дитя", сквер Канавинский и сквер по Ярмарочному проезду, которые были благоустроены по нацпроекту "Жильё и городская среда". Помимо коммунальных служб, на уборку вышло много канавинцев. Общими усилиями удалось навести порядок в популярных местах отдыха, – доложил глава Канавина Олег Алёшин.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!