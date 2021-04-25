1 365 деревьев и кустарников высадят в мае 2021 года в Советском районе Нижнего Новгорода Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Сегодня, 25 апреля, в Советском районе Нижнего Новгорода чистят от мусора тротуары, газоны и прибордюрные полосы на улицах Юбилейной, Бекетова, Ошарской, Студенческой, Окском съезде и на Молитовском мосту. Помимо этого, по улицам Полтавская и Невзоровых запланирован ремонт ограждений. Этими данными поделились в администрации Советского района. В работах по облагораживанию территорий участвуют около 20 единиц спецтехники и 35 дорожных рабочих.

Более того, проводятся работы по озеленению Советского района. В районной администрации уведомили, что в мае этого года планируется высадить 15 деревьев и 1 350 кустарников разных пород.

– За время проходящего месячника по благоустройству в районе не только привели в порядок различные территории, но и начали посадку деревьев и кустарников. Вчера на общегородском субботнике в парке культуры и отдыха им. А.С. Пушкина, благоустроенном по федпрограмме "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жильё и городская среда", высадили кедры, – сообщил глава Советского района Сергей Колотов.

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