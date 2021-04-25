Сильный порывистый ветер ожидается в Нижегородской области 25 и 26 апреля

Сильный порывистый ветер ожидается в Нижнем Новгороде и Нижегородской области сегодня, 25 апреля. Отдельные порывы юго-западного ветра достигнут 18 метров в секунду. Те же погодные условия сохранятся ночью и днём 26 апреля. Данными на этот счёт поделились в ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

В связи с непогодой ГУ МЧС по Нижегородскому региону предупреждает нижегородцев и жителей области о повышенной вероятности возникновения ЧС: подразумеваются повреждение или обрыв линий электропередач и линий связи, нарушения работы систем ЖКХ, обрушение ветхих или слабоукреплённых конструкций (в том числе строительных кранов), падение деревьев со слабыми корнями.

МЧС также делится рекомендациями:

- держитесь в стороне от линий электропередач, деревьев, лёгких построек и слабоукреплённых конструкций, а также не оставляйте вблизи них свои автомобили;

- если вы обнаружили оборванные провода – сообщите в администрацию населённого пункта;

- если сильный ветер застал вас в автомобиле или помещении – не покидайте укрытия;

- находясь в помещении, держитесь вдали от окон во избежание травм от разбитых стёкол, закройте портьеры;

- если в доме отключили электричество – используйте электрофонари, будьте предельно осторожны с открытым огнём;

- уберите с балконов вещи, которые могут быть подхвачены воздушным потоком.

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