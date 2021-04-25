Сезонная аллергия проявляется у 30-40% нижегородцев

Врач-аллерголог Елена Тимофеева Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

У 30-40% нижегородцев проявляется сезонная аллергия или же, по-научному, поллиноз (сезонный аллергический ринит, конъюнктивит, пыльцевая бронхиальная астма). Врачи-аллергологи Нижегородской областной детской клинической больницы (НОДКБ) мониторят качественное и количественное содержание пыльцы в воздухе постоянно. Результаты этого мониторинга публикуются на сайте: http://детскаяобластная52рф. Страдающие поллинозом нижегородцы, благодаря этим данным, могут ежедневно корректировать терапию и своевременно запастись противоаллергическими препаратами.

– Заканчивается сезон пыления ольхи и орешника, продолжается пыление тополя и осины. В ближайшие дни при сохранении тёплой погоды ожидается бурное цветение берёзы. Также начался сезон пыления других деревьев – вяза, ивы, клена, – сообщила заведующая аллергологическим отделением НОДКБ, врач-аллерголог Елена Тимофеева.

Нижегородцам, страдающим от насморка, конъюнктивита, бронхиальной астмы и так далее врач рекомендует не выезжать за город и в парки, где цветение деревьев более бурное.

– Если симптомы аллергии в виде зуда век, слезотечения, першения в горле, заложенности носа, чихания и кашля уже вас беспокоят, то не забывайте принимать антигистаминные препараты, глазные капли и назальные спреи, – добавила Елена Тимофеева. – Желательно согласовать их применение с врачом-аллергологом. Важно помнить и о соблюдении гипоаллергенной диеты: из рациона рекомендуется исключить мёд, фитопрепараты, орехи, косточковые фрукты (особенно яблоки), морковь, петрушку и сельдерей.

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