Чернышенко: ГК "Росатом" и Нижегородскую область мы видим надёжными партнёрами по развитию цифровой экономики

Нижегородская область и госкорпорация "Росатом" – надёжные партнёры Правительства РФ в развитии цифровой экономики. Об этом заявил заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко во время рабочего визита в Саров, где вице-премьер провёл совещание по реализации ГК "Росатом" цифровых проектов и инициатив для развития цифровой экономики в России. В том числе в совещании участвовали гендиректор Государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачёв, ректор МГУ им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий, президент РАН Александр Сергеев, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и директор по цифровизации ГК "Росатом" Екатерина Солнцева.

– Саров – это одно из главных мест развития многих компетенций в нашей стране. В том числе и цифровых. Атомная отрасль, как якорный заказчик, обеспечивает рост не только энергетического сектора, но и отечественной микроэлектроники, и "цифры". Все эти направления имеют системное значение для российской промышленности и экономики. Рад, что и регион, и госкорпорация находятся на острие повестки, активно участвуют в социально-экономических и стратегических инициативах. Давайте совместно продолжать эту работу по выполнению задач, поставленных Президентом страны по обеспечению технологического суверенитета и лидерства, – сказал Дмитрий Чернышенко.

В свою очередь, Глеб Никитин добавил, что в Нижегородском регионе совместно с "Росатом" активно внедряются энергоэффективные технологии, в частности "Умный город", используются порталы взаимодействия с гражданами.

– Цифровые решения позволяют серьёзно повысить качество управления городским хозяйством, – заключил губернатор региона.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!