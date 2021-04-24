Национальный чемпионат по робототехнике стартовал в Нижнем Новгороде 23 апреля Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Вчера, 23 апреля, на Нижегородской ярмарке стартовал Национальный чемпионат по робототехнике "FIRST ROBOTICS CHAMPIONSHIP – Нижний Новгород 2.0". Более тысячи участников в возрасте 4-18 лет приехало со всей страны для презентации своих инновационных проектов и возможности представить свою команду на международных чемпионатах. 194 команды из 45 регионов России соревнуются в своих знаниях и умениях в Нижнем Новгороде. Продлится чемпионат до 25 апреля.

– В Нижегородской области открыта сеть "Кванториумов", где дети дошкольного и школьного возраста занимаются робототехникой, разрабатывают проекты по различным направлениям, развивают множество навыков, – отметил замгубернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов. – У них есть тьюторы, педагоги, которые обучились по определённым программам, и их становится все больше. Мы делаем ставку на такой вид образования, потому что это пробуждает и формирует в человеке технические навыки. Сегодня воспитанники "Кванториумов" – это дети, а завтра – уже профессионалы, которые будут создавать высокотехнологичные производства, где будут оптимизировать процессы, удешевлять продукцию, делать её более качественной и востребованной потребителями не только в Нижегородской области, но и по всему миру.

Давид Валерьевич также добавил, что регион стремится к тому, чтобы чемпионаты по робототехнике проходил у нас ежегодно.

– Будем рады, если к нам приедут команды из других регионов, потому что интересно посмотреть на их наработки. Конкуренция стимулирует находить новые решения, – обратил внимание замгубернатора.

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