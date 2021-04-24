63 млн рублей выделят на строительство спортивной деревни в Володарском районе

Стало известно, что на строительство спортивной деревни в Володарском районе Нижегородской области выделят 63 миллиона рублей. Соответствующую заявку на выделение земельного участка одобрил совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области вчера, 23 апреля.

Заявку на выделение участка, площадью 45 тысяч "квадратов", под строительство спортивной деревни на территории ТОСЭР Володарск подало ООО "Шамони". Предполагаемый срок строительства – 48 месяцев.

В нижегородском региональном правительстве также отметили, что совет одобрил и другие 15 инвестпроектов, благодаря которым в регионе появится новое 221 рабочее место.

Одобрены были также, к примеру, заявка ООО "ЯРТРО" на выделение участка под строительство производственного комплекса изготовления профнастила и металлочерепицы в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Объём инвестиций этого проекта составляет порядка 600 миллионов рублей, площадь участка – 34 тысячи "квадратов", а срок строительства – 27 месяцев. Вместе с тем одобрена заявка ООО "Е13" – на участок под строительство цеха агрегата полимерных покрытий в Кстовском районе. Объём инвестиций – около 340 миллионов рублей, площадь участка – порядка 2 тысяч "квадратов", срок строительства – 6 месяцев.

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