Глеб Никитин рассказал о подготовке к юбилею Нижнего Новгорода Дмитрию Чернышенко

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о ходе подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода заместителю председателя правительства России Дмитрию Чернышенко. Совещание, посвященное юбилею, прошло в Сарове. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Нижегородская область - перспективное направление для путешествий. И предстоящее событие позволит привлечь сюда еще больше гостей, - уверен Дмитрий Чернышенко. - Считаю, что наследие юбилея должны ощущать на себе как сами нижегородцы, так и туристы. Сейчас идет активная подготовка к празднованию. И важно не снижать темпов. Мероприятия должны пройти на самом высоком уровне.

В ходе совещания вице-премьеру продемонстрировали главные талисманы 800-летия – дятла Гор и оленя НиНо. Также губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о строительных работах в преддверии юбилея.

- Масштабная инфраструктурная программа «Город 800» предусматривает реализацию крупных проектов, включая строительство «Школы 800» на 4,5 тысячи мест, реконструкцию крупнейшего парка Нижнего Новгорода «Швейцария», - напомнил Глеб Никитин. – Также она включает в себя строительство двух транспортных развязок, благоустройство более 30 общественно значимых территорий, реставрацию более 100 объектов культурного наследия, а также комплекс ремонтно-реставрационных работ и благоустройство в Нижегородском кремле.