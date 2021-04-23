«Дом Щелокова» начали реконструировать в Нижнем Новгороде

Объект культурного наследия серьезно пострадал в результате пожара 1996 года, но реставраторам удалось сохранить более 40% исторических бревен. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

«Дом Щелокова» на улице Варварской начали реконструировать в Нижнем Новгороде. Сейчас реставраторы занимаются восстановлением сруба объекта культурного наследия. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Известно, что «Дом Щелокова» серьезно пострадал во время пожара 1996 года, после чего была проведена его консервация. Летом 2018 года Екатеринбургский художник Илья Мозги преобразил фасад дома в рамках архитектурного фестиваля «О'Город. Окно». И здание стало арт-объектом с надписью «Здесь боль…».

- Несмотря на то, что в течение почти 25 лет дом был заколочен, нам удалось сохранить более 40% сруба, - подчеркнул руководитель управления государственной охраны ОКН Нижегородской области Григорий Меламед.

Как только рабочие соберут сруб здания, начнутся работы по воссозданию перекрытий, крыши, а также фасадов с декоративными деталями. Позже будут установлены окна и двери, проведена внутренняя отделка помещений.

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