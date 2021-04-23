Более 150 мероприятий запланировано к 800-летию Нижнего Новгорода

Совещание по подготовке к 800-летию Нижнего Новгорода прошло в Сарове.
Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
План празднования 800-летия Нижнего Новгорода включает в себя более 150 мероприятий, которые смогут посетить свыше двух миллионов человек. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о подготовке к юбилею на совещании под председательством Дмитрия Чернышенко.
В ходе рабочей встречи, которая прошла в Сарове 23 апреля, вице-премьеру были представлены талисманы 800-летия Нижнего Новгорода – дятел Гор и олень НиНо, а также мобильный магазин с сувенирами.
- Нижегородская область - перспективное направление для путешествий. И предстоящее событие позволит привлечь сюда еще больше гостей. Считаю, что наследие юбилея должны ощущать на себе как сами нижегородцы, так и туристы из регионов России и не только, - подчеркнул Дмитрий Чернышенко.
По словам губернатора, к празднику будет благоустроено и отреставрировано более 100 объектов. Сейчас ведутся знаковые работы по благоустройству Нижегородского кремля и парка «Швейцария», также идет строительство «Школы 800» и развязки в Сормове. На многих обновленных площадках планируется проводить культурные мероприятия разного уровня.
- Кульминацией 800-летия станет главное шоу «Легенда о настоящих людях». Это путешествие по истории и традициям Нижнего Новгорода, калейдоскоп смелых устремлений и достижении . Несмотря на ситуацию с пандемией, мы настроены оптимистично и верим, что все мероприятия пройдут, как запланировали, - подытожил глава Нижегородской области.
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