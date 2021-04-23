Новый производственный комплекс построят в Нижнем Новгороде за 680 млн рублей

Новый производственный комплекс построят в Нижнем Новгороде. На эти цели будет выделена сумма в размере 680 миллионов рублей. Об этом стало известно в ходе заседания совета по земельным отношениям при правительстве Нижегородской области.

Производственный комплекс изготовления профнастила и металлочерепицы планируется построить в Автозаводском районе. На его строительство выделили участок площадью в 34 тысячи квадратных метров. Работы по возведению займут 2 года и 3 месяца.

Также известно, что одобрена заявка ООО «Е13». Компания получит участок площадью 2 тысячи квадратных метров под строительство цеха агрегата полимерных покрытий в Кстовском районе. На строительство здания уйдет шесть месяцев и порядка 340 миллионов рублей.

Ещё было получено положительное заключение на выделение участка под строительство спортивной деревни на территории ТОСЭР Володарск. Компания ООО «Шамони» инвестирует в этот проект 63 миллиона рублей. Под строительство выделен участок в 45 тысяч квадратных метров, а реализация проекта займет 4 года.

Отметим, что в ходе заседания были также одобрены ещё 13 других заявок. Все они рассчитаны на выделение земельных участков для реализации инвестпроектов.

Реализация данных проектов позволит создать 221 новое рабочее место.

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