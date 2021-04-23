Глеб Никитин пригласил Патриарха Кирилла на празднование 800-летия Нижнего Новгорода

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин пригласил Патриарха Кирилла на торжества в честь 800-летия Нижнего Новгорода, которые состоятся в августе 2021 года. Об этом стало известно в ходе встречи Глеба Никитина и Святейшего Патриарха Московского и всея Руси в пятницу, 23 апреля 2021 года.

- Когда речь заходит о нижегородской тематике, я всегда чувствую внутреннюю глубинную связь через своих предков с этой замечательной землей, - отметил Патриарх Кирилл.

- У нас идет масштабная подготовительная работа к 800-летию Нижнего Новгорода. Мы уделяем большое внимание не только общему благоустройству и реконструкции, но и воссозданию православных святынь. В частности, на территории Нижегородского кремля выполняется реставрация здания Манежа и Никольской церкви, воссоздаются Соборная колокольня и храм в честь Симеона Столпника. Кроме того, в этом году исполняется 800 лет со дня рождения князя Александра Невского, чье имя носит наш кафедральный собор, - напомнил Глеб Никитин.

Кроме того, на встрече обсуждался вопрос об открытии музея в городе Лукоянове в доме, где проживала семья приснопоминаемого иерея Василия Степановича Гундяева — деда Святейшего Патриарха Кирилла.