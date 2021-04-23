Прямые авиарейсы Нижний Новгород – Симферополь возобновятся с 24 апреля

С 24 апреля из Нижнего Новгорода возобновятся прямые авиарейсы в Симферополь. Направление будут обслуживать сразу несколько авиакомпаний. Об этом сообщается на сайте международного аэропорта «Стригино».

Так, первый рейс 24 апреля будет выполнен на воздушном судне Boeing 737 авиакомпании «Nordwind». В самолете смогут находиться максимум 189 пассажиров. Отправление из Нижнего Новгорода планируется в 21:00, прибытие в международный аэропорт Симферополя в 23:50.

С 30 апреля к полётам в Крым приступит компания «Уральские авиалинии» на самолётах Airbus A320. Из нижегородского аэропорта самолет вылетит в 20:05, в то время как прибытие в аэропорт Симферополя запланировано на 22:45.

С 1 мая компания «Red Wings» начнет регулярные полеты из Нижнего Новгорода в Симферополь. Вылет запланирован на 12:10, а прибытие в 14:50.

С 2 июня обсуживать направление станет и компания «Smartavia». Самолет из Нижнего Новгорода отправиться в 20:05 и прилетит в Симферополь в 22:40.

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