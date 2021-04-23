Давид Мелик-Гусенов взял под контроль приведение в порядок поликлиники №30 в Нижнем Новгороде

Региональный министр здравоохранения остался недоволен работой городской поликлиники №30 в Нижнем Новгороде. Фото: Instagram Давид Мелик-Гусейнова

Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов остался недоволен работой городской поликлиники №30 в Нижнем Новгороде. О неожиданной проверке медучреждения в Советском районе замгубернатора рассказал на своей личной странице в Instagram.

- Регистратура не до конца владеет информацией по вакцинации. В коридорах возникают очереди в связи с низкой пропускной способностью отдельных кабинетов. Истлевшие бумажки А4 шелестят на сквозняке своим скотчем. Захламлённость и темные рекреации, - ужаснулся Давид Мелик-Гусейнов.

Министр взял ситуацию на особый контроль и отметил, что проблема вовсе не в ремонте, дело в организации, а точнее её отсутствии.

- Ремонт запланирован на этот год. Главному врачу следовало бы поспешить с объявлением аукционов. Лето уже на носу, - подчеркнул замгубернатора.

Сейчас крайне важно, чтобы в поликлиннике не просто возникла удобная навигация и чистые помещения, но и чтобы персонал стал более приветлив и дружелюбен во время помощи пациентам.

- Многие вопросы не требуют финансирования. Тут важно просто проявить желание исправить ситуацию. Вот и посмотрим, как у нас дело обстоит с этим желанием. Изменения должны начаться незамедлительно, - подытожил министр.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!