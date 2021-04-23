Действие Положения об организации регулярных перевозок приостановят в Нижнем Новгороде

Постоянная комиссия городской думы по транспорту и дорожному хозяйству поддержала приостановление действия Положения об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Нижнем Новгороде. Об этом стало известно в ходе заседания комиссии в пятницу, 23 апреля 2021 года.

По словам начальника управления правовой и аналитической деятельности городской думы Ирины Масловой, необходимость приостановления действия Положения связана с передачей отдельных полномочий по организации перевозок органам государственной власти Нижегородской области. Сейчас полномочия возложены на министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.

Председатель комиссии по транспорту и дорожному хозяйству Станислав Прокопович отметил, что в случае передачи правительством Нижегородской области полномочий по организации регулярных перевозок обратно Нижнему Новгороду, муниципалитету не потребуется создавать новую правовую базу.