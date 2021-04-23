15 зданий отремонтируют в двух исторических кварталах Нижнего Новгорода

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обсудил с экспертами и представителями общественных организаций планы развития двух исторических кварталов в центре Нижнего Новгорода. Речь идет о квартале церкви Трех Святителей (в границах улиц Новая – Короленко – Славянская – Студеная) и «Квартала 1833 года» (в границах улиц Горького – Решетниковская – переулок Гранитный). Об этом сообщили в пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Нам крайне важно не только привести в порядок эти территории, но вдохнуть в них жизнь, - отметил губернатор Глеб Никитин. - Эксперты проделали большую работу с архивными материалами, в том числе по восстановлению исторического облика заборов в двух кварталах. Также планируется отреставрировать исторические дома и благоустроить приусадебный сад.

Уже известно, что работы начнутся в мае и завершатся к юбилею Нижнего Новгорода. Ремонт будет проведен в следующих домах: улица Студеная, 47; улице Славянская, 3, 4, 4а; ул. Короленко, 15, 17, 28, 30а, 38, 40 и 42. В «Квартале 1833 года» будет отремонтирован дом купца Столярова – на улице Горького, 123, покрашены фасады домов 125 (цоколь), 129 и 131 на улице Горького.