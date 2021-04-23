Общественные туалеты установят на Нижневолжской набережной в Нижнем Новгороде

На Нижневолжской набережной в Нижнем Новгороде станет больше общественных туалетов, причем они будут стационарными. Об этом рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, отвечая на вопросы подписчиков в социальной сети Instagram.

Одна из подписчиц поинтересовалась, когда на набережной появятся туалеты на замену имеющимся синим биотуалетам (которые, кстати, зачастую либо закрыты, либо не отвечают никаким санитарно-гигиеническим требованиям). Губернатор ответил на это, что туалеты будут установлены в рамках благоустройства общественного пространства Нижневолжской набережной к 800-летию Нижнего Новгорода. Работы по благоустройству стартовали еще в марте 2021 года.

- На Нижневолжской набережной начались работы по благоустройству. Они включают в себя, в том числе, туалеты, навесы от солнца и электричество для торговых точек. И это еще не все, — отметил Глеб Никитин.