В шести районах Нижнего Новгорода отключили свет 23 апреля

В шести районах Нижнего Новгорода отключили электричество в пятницу, 23 апреля 2021 года. Причиной отключения стали плановые работы на системах жилищно-коммунального хозяйства. Соответствующую информацию распространила единая дежурно-диспетчерская служба города.

Без света с 10:00 до 12:00 придется остаться жителям дома №33 по улице Львовской в Автозаводском районе.

Отключения света также уже произошло в Сормовском районе. Здесь электроснабжение будет отсутствовать до 17:00 на улице Бутырской (№5а, 7-35, 4-38, 40а, 13а, 15а, 23а, 23б), Хвойной (№2,4,6,8), Вавилова (№2) и Починковской 2-ой (№47-57 и 48-54).

Также без света до 17:00 в Ленинском районе уже остались жители улицы Героя Чугунова (№1а, 3а, 5, 6).

В Московском районе до 16:00 света нет в домах №1, 3, 5, 7 по улице 50 лет Победы.

В Приокском районе до 16:00 без света остались дома на улице Корейской (№2, 4, 8, 10, 14) и Гжатской (№1, 3, 5, 7, 9, 11, 13).

В Нижегородском районе до 17:00 обесточили дома на улице Большой Покровской (№28), Алексеевской (№22а , 24/7), Грузинской (№42), Студеной (№б/11, 10, 10а, 12). Без света находятся и жители Холодного переулка (№4), улицы Соревнования (№12, 14 и 18), Чернышевского (№5, 15, 6а-18а) и Ярославской (№7, 9, 11, 12).

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