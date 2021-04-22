Валерий Синьков: «Ситуация с пожарами в этом году заставляет пересматривать подходы»

Ситуация с пожарами в Нижегородской области в этом году заставляет пересматривать подходы. Об этом рассказал на пресс-конференции начальник ГУ МЧС России по Нижегородской области, генерал-майор внутренней службы Валерий Синьков.

- На данный момент уже произошли 1082 пожара – это чуть меньше, чем в прошлом году, а вот погибших стало больше на 39% - 89 человек. Пожароопасный период в этом году начался на три недели позже – 7 апреля, при этом мы имеем быстрое схождение снега и аномальную жару. На сегодняшний день количество палов сухой растительности достигло уже 431, площадь пожаров – 500 га. И во всех случаях причиной пожаров стал человеческий фактор, это пока точно не природные самовозгорания, - рассказал Валерий Синьков.

По словам генерал-майора, уже рассматриваются вопросы, связанные с возбуждением уголовных дел. Кроме того, увеличиваются штрафные санкцит. Для населения штрафы составляют от 2 до 4 тысяч рублей за попытки сжигания мусора или травы даже на своих участках. Должностным лицам грозят штрафы 15-30 тысяч рублей, юридическим – 200-400 тысяч.