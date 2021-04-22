Пятерых школьников спасли со льдины в Городецком районе

Пятерых подростков спасли со льдины в Городецком районе Нижегородской области. Инцидент произошел на реке Волга 15 апреля 2021 года. Об этом рассказал на пресс-конференции начальник ГУ МЧС России по Нижегородской области, генерал-майор внутренней службы Валерий Синьков.

- Всем ребятам по 12-15 лет. Стоит отметить, что с ними не раз проводили профилактическую работу, они прекрасно осознавали возможные последствия – и все-таки вышли на лед, - рассказал Валерий Синьков.

Ребят спасли и доставили на берег при помощи веревки. Состояние их было удовлетворительное, в медицинской помощи школьники не нуждались.

Кроме того, начальник ГУ МЧС Нижегородской области рассказал, что спасатели до сих пор продолжают вызволять из беды рыбаков, которые оказываются на оторвавшихся льдинах. Несмотря на то, что лед в регионе уже почти везде растаял, любители рыбалки все равно выходят на промысел. Так, в частности, 16 апреля 2021 года с льдины были спасены сразу восемь человек.